Le opportunità dopo il diploma Più iscritti nelle accademie | Milano è il primo polo di attrazione

L'eccezionale crescita delle iscrizioni nelle accademie milanesi conferma il ruolo di Milano come capitale dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica. Con un aumento del 21,8% in quattro anni, la città attira studenti da tutto il mondo, rendendo il sistema AFAM sempre più internazionale. A questo punto, la domanda sorge spontanea: quali opportunità si aprono per i giovani talenti che scelgono Milano come trampolino di lancio?

Milano traina il sistema Afam, l’alta formazione artistica, musicale e coreutica: gli studenti sono cresciuti del 21,8% in quattro anni, quasi il doppio rispetto alla media nazionale. E qui si concentra il 19% degli iscritti alle accademie. Che in città sono per l’89,5% non statali. Un sistema ancor più internazionale se si guarda alle origini degli iscritti: a Brera, per citare un esempio, il 30% degli studenti non è italiano. A fotografare il sistema dell’istruzione terziaria, focalizzando l’attenzione su Afam e Its Academy, è l’osservatorio Mheo (Milan Higher Education Observatory), promosso dalla Statale di Milano e finanziato con fondi del Pnrr. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Le opportunità dopo il diploma. Più iscritti nelle accademie:. Milano è il primo polo di attrazione

