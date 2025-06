Le opere della rinascita Prima pietra all’ex cinema 14 anni dopo l’alluvione

Dopo 14 anni dall’alluvione che devastò Aulla, il restauro dell’ex cinema rappresenta un simbolo di rinascita e speranza. Attraversando il nuovo ingresso, si rivive il ricordo di quei momenti drammatici e si guarda al futuro con fiducia, grazie a opere di ricostruzione che testimoniano la determinazione della comunità. Ieri, il presidente Eugenio Giani ha visitato i luoghi della ricostruzione, segnando un passo importante nel percorso di rinascita di questa città.

All’ex cinema non si entra più dalla porta principale, che è stata murata. Quando varchi l’altro ingresso e vedi la grande sala alluvionata, è un tuffo al cuore. Lo è stato per tutti. Ieri mattina il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani è stato ad Aulla per alcune tappe legate alla ricostruzione del post alluvione. Alluvione che nel 2011 aveva lasciato due vittime e danneggiato pesantemente buona parte della città le cui ferite sono ancora aperte, come la sala polifunzionale sotto il comune, chiusa da allora. Le immagini raccontano: dentro il grande salone non c’è più parte del pavimento, le ruspe sono al lavoro per togliere il materiale, ma resta ancora sulle pareti e per terra il fango di quel terribile 25 ottobre 2011. 🔗 Leggi su Lanazione.it