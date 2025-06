le nuove boutique di genny tra milano e porto cervo

le nuove boutique di Genny emergono come autentici gioielli di stile e raffinatezza, offrendo un’esperienza di shopping esclusiva e coinvolgente. In questi spazi iconici, la maison italiana celebra l’eleganza senza tempo e l’innovazione, creando punti di riferimento che uniscono tradizione e modernità. Nel cuore pulsante del Quadrilatero della Moda, Genny invita ogni donna a scoprire un mondo di bellezza e lusso autentico, pronto a diventare il suo rifugio di stile.

Nel cuore di un’estate che celebra il ritorno alla bellezza autentica e al lusso consapevole, Genny rafforza la sua visione con due nuove aperture che parlano di eleganza, identità e territorio. Da Milano a Porto Cervo, la Maison italiana disegna spazi che sono veri e propri racconti visivi, pensati per accogliere una femminilità contemporanea e sofisticata. Una nuova casa nel cuore di Milano. Nel cuore pulsante del Quadrilatero della Moda, Genny apre la sua nuova boutique in Via Sant’Andrea 1, un indirizzo simbolico per la moda italiana. Lo spazio, concepito come un tempio dell’eleganza e della femminilità, riflette in ogni dettaglio la visione estetica di Sara Cavazza Facchini, direttrice creativa del brand. 🔗 Leggi su Panorama.it