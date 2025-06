Le nozze di Bezos; i veneziani divisi fra irritazione e convenienza

Le nozze di Bezos a Venezia accendono il dibattito tra cittadini divisi tra irritazione e opportunità. Mentre alcuni si lamentano per l’eccessiva esasperazione del lusso, altri vedono un’opportunità di rilancio economico. La città, tra sguardi critici e speranze di benefici, si trova al centro di un confronto acceso: un evento che potrebbe segnare un nuovo capitolo nella storia veneziana, ma anche sollevare domande sulla gestione del patrimonio culturale e delle risorse.

Venezia, 26 giu. (askanews) - Bezos sì, Bezos no: i veneziani si spaccano davanti alle lussuosissime nozze del patron di Amazon con Lauren Sanchez nella Serenissima, tre giorni di feste con 200 invitati. Carlo Agostini è un dipendente del Teatro La Fenice ma vive a Padova: "Un evento come altri che attira persone che spendono, poi bisogna vedere come la città reimpiega queste entrate". Chiara Trabuio, studente universitaria che risiede a Mestre: "Va bene perché porta soldi ma va contro la natura e la cultura della città". Ma per Samuel Silvestri, negoziante, bisogna guardare il lato positivo: "L'over turismo deriva dai turisti mangia e fuggi, che vengono per un giorno, con lo zaino sulle spalle e portandosi dietro il pranzo e contribuiscono molto poco. 🔗 Leggi su Quotidiano.net