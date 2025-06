Le nozze da Mille e una notte di Bezos | dal menù all’allarme sicurezza cosa succede a Venezia

Venezia si trasforma nel palcoscenico di uno degli eventi più esclusivi dell’anno: il matrimonio da mille e una notte tra Jeff Bezos e Lauren Sanchez. Tra feste scintillanti, ospiti internazionali e panorami mozzafiato, la città si prepara a vivere giorni indimenticabili all'insegna del lusso e dell’eleganza. Ma cosa succede dietro le quinte in questa cornice da favola? Scopriamo insieme i dettagli di questa celebrazione unica nel suo genere.

La città di Venezia si prepara ad accogliere uno degli eventi più esclusivi dell’anno: il matrimonio tra Jeff Bezos, fondatore di Amazon, e la giornalista Lauren Sanchez. Le celebrazioni, che si svolgono dal 26 al 29 giugno, prevedono una serie di eventi privati e feste spettacolari, in una cornice che unisce arte, storia e lusso. L’arrivo in laguna di centinaia di ospiti internazionali ha trasformato la città in un palcoscenico a cielo aperto, mentre non mancano le proteste legate all’impatto ambientale e turistico dell’iniziativa. I due futuri sposi sono atterrati al Lido di Venezia con un elicottero partito dalla nave Abeona, che rimarrà al largo. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it