Le novità di Luglio 2025 in arrivo su Prime Video

Luglio 2025 si prepara a sorprendere gli abbonati Prime Video con un ricco assortimento di novità imperdibili. Tra film emozionanti e serie tv coinvolgenti, il catalogo si arricchisce di titoli pronti a intrattenere e far sognare, perfetti per accompagnarci nelle serate estive o durante le ferie. Dalle avventure di Capi di Stato in Fuga alle ultime missioni di Shadow Force, ecco cosa ci attende sulla piattaforma questo mese. Preparatevi a scoprire cosa bolle in pentola!

Il 9 luglio arriva la serie tv Ballard. Adattamento dei romanzi bestseller di Michael Connelly, si seguono le vicende della detective Renée Ballard (Maggie Q), a capo della nuova divisione casi irrisolti della polizia di Los Angeles.

