Le nostre eccellenze | Modena deve diventare capitale del volontariato

Modena si prepara a scrivere un nuovo capitolo della sua storia, aspirando a diventare la capitale italiana del volontariato nel 2026. Grazie alla collaborazione tra il Centro servizi per il volontariato Terre Estensi e il Forum provinciale del Terzo Settore, la città vuole valorizzare le sue eccellenze e promuovere una progettualità condivisa. Il prossimo passo? Un impegno concreto che trasformerà questa ambizione in realtà .

Costruire insieme al Centro servizi per il volontariato Terre Estensi e al Forum provinciale del Terzo Settore una progettualità adeguata a candidare Modena a capitale italiana del volontariato nel 2026. È la richiesta che il Consiglio comunale ha rivolto a sindaco e giunta nella seduta di lunedì scorso, con la mozione presentata dai gruppi Pd, Sd, M5s, Pri-Azione, Avs e Modena civica. Il documento, illustrato dal consigliere del Pd Luca Barbari, è stato approvato con i voti di Pd, Sd, M5s, Avs e Lega Modena, con l’astensione di Fratelli d’Italia e Modena in ascolto. Modena - si legge nella mozione - vanta una lunga tradizione di volontariato, sostenuta da numerose associazioni e singoli cittadini attivi in vari ambiti, dal sostegno a persone fragili e vulnerabili alla promozione della cultura, dalla protezione civile all’ambiente. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Le nostre eccellenze: "Modena deve diventare capitale del volontariato"

