le Marche invecchiano. Le Marche mettono i capelli bianchi, mentre l’emorragia di abitanti non si ferma. Lo sappiamo, ma a confermarlo arriva anche lo studio condotto dall’Osservatorio sull’economia dei Comuni, presentato dalla Federazione marchigiana Bcc-Credito cooperativo con Cna e Confartigianato Marche. Vediamo i numeri. I marchigiani residenti (dati 2024) sono 1.482.746, 37.575 in meno del 2019. Per dare un ordine di grandezza, è come se fosse sparita una città di medie dimensioni

