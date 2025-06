Le mani legate e la busta di plastica | indiscrezioni sulla morte del bagnino Matteo

Una tragedia che ha sconvolto la tranquilla comunità di Cologne: il corpo di Matteo Formenti, giovane bagnino noto e amato, è stato trovato ai piedi del Monte Orfano, con una busta di plastica sulla testa e le mani legate. Le indagini si concentrano su un possibile collegamento con il recente decesso del piccolo Michael, lasciando tutti nello sconcerto e nella paura. Un mistero che scuote le radici della nostra comunità e richiede risposte immediate.

Una tragica scoperta ha sconvolto la comunità di Cologne, dove due corridori hanno rinvenuto il corpo di Matteo Formenti ai piedi del Monte Orfano. Il giovane, noto bagnino del parco acquatico Tintarella di Luna a Castrezzato, è stato trovato con una busta di plastica sulla testa e le mani legate. Le autorità sospettano che la causa del decesso sia il soffocamento. Questo dramma si collega alla recente morte del piccolo Michael, un bambino annegato nello stesso parco acquatico, caso per cui Formenti era indagato per omicidio colposo. La sua scomparsa era stata segnalata da lunedì, subito dopo aver ricevuto l’avviso di garanzia. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

Matteo Formenti, il bagnino che si toglie la vita dopo la morte di un bambino: «I sensi di colpa devastano; Bambino annegato in piscina nel Bresciano, trovato morto il bagnino: si è ucciso in un bosco; Omicidio Mollicone. Il Processo è da Rifare.

