Le famiglie italiane stanno meglio | il governo promosso anche dagli indici economici dei mercati rionali

le aree più vulnerabili e meno sviluppate. Questi segnali positivi testimoniano un’Italia che si rimette in carreggiata, rafforzando il senso di fiducia e prospettiva per il futuro delle famiglie. È un momento di svolta che merita attenzione e ottimismo, poiché i dati confermano che anche le radici più profonde del nostro Paese stanno riscoprendo la propria forza e vitalità.

Non solo l’economia nel suo complesso: in Italia ora anche le famiglie stanno meglio. A confermarlo è il “Rapporto sull’economia familiare” realizzato della Luiss con Tecnè intervistando un campione rappresentativo della popolazione. Lo studio prende in considerazione una serie di indici, che evidenziano come il miglioramento si registri in maniera particolarmente evidente per quelle fasce di popolazione e territorio che finora rappresentavano, prima ancora che l’anello più debole del tessuto sociale italiano, quello più dimenticato: fragili e Sud. Soprattutto, questo lavoro di carattere prettamente scientifico evidenzia almeno due dati di squisitamente politici. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Le famiglie italiane stanno meglio: il governo promosso anche dagli indici economici dei “mercati rionali”

In questa notizia si parla di: famiglie - stanno - meglio - italiane

#Meloni ha scelto le lobby delle #armi invece degl'italiani, 100 miliardi per armamenti e difesa, briciole per le famiglie in difficoltà. Prima si sbaciucchiava #Biden, oggi si genuflette a #Trump. Stanno trasformando l'Italia in una caserma al servizio dell’imperialis Vai su X

Mentre Paesi come la Spagna stanno investendo nei crudeli allevamenti di polpo, la Tunisia ha preso una decisione etica e coraggiosa: vietare la pesca di queste straordinarie creature. Per la prima volta ha messo al bando la pratica su tutto il territorio nazion Vai su Facebook

Le famiglie italiane stanno meglio: il governo promosso anche dagli indici economici dei mercati rionali; Italiani in fuga dalla guerra: 450 connazionali in Iran. Aeroporti chiusi, famiglie separate; Credito: Come stanno le Famiglie Italiane? A Leadership Forum ne parla Cesare Colombi (Assofin).

Famiglie italiane in difficoltà: affitti sempre più cari - MSN - In Italia gli affitti sempre più cari stanno gravando in modo pesante sui redditi delle famiglie. Secondo msn.com

Un anno di cura Meloni: le famiglie italiane sono messe peggio, non meglio - HuffPost Italia - Insomma, per le famiglie italiane in questi 18 mesi di governo dei patrioti c'è stata tanta retorica e poca ciccia. Lo riporta huffingtonpost.it