Le escursioni del Maurizio Di Fulvio Trio da Jobim a Sting da Chick Corea a Stevie Wonder

Preparati a un viaggio musicale senza confini con il Maurizio Di Fulvio Trio! Dal vibrante «choro» brasiliano ai groove latini, passando per il pop di Sting, i jazz di Chick Corea e le melodie di Stevie Wonder, il trio porta sul palco un repertorio eclettico e coinvolgente. Con Alessia Martegiani e Ivano Sabatini, vi aspetta una serata ricca di emozioni e sorprese. Non mancate: sarà un’esperienza da ricordare!

Spazia dal «choro» brasiliano ai ritmi latini, dal pop internazionale alla canzone partenopea, il repertorio del trio capitanato dal chitarrista Maurizio Di Fulvio, che con la cantante Alessia Martegiani e il contrabbassista Ivano Sabatini sarà di scena sabato 28 giugno, alle 20.30, a Palazzo de. 🔗 Leggi su Baritoday.it

In questa notizia si parla di: maurizio - fulvio - trio - escursioni

35 edizioni di "Sadurano Serenade", su il sipario con il Maurizio Di Fulvio Quartet - La 35ª edizione di Sadurano Serenade promette ancora una volta di incantare gli amanti della musica, unendo talento, passione e atmosfere uniche sotto il cielo estivo.

Le escursioni del Maurizio Di Fulvio Trio da Jobim a Sting, da Chick Corea a Stevie Wonder; Polignano a Mare | Rosalia De Souza e il Maurizio Di Fulvio Trio, musica brasiliana di bossa nova - AD LIBITUM.

Maurizio Di Fulvio Trio tra jazza e pop, all'auditorium San Domenico - PerugiaToday - Martedì 9 maggio alle 21 l’Auditorium di San Domenico a Foligno ospiterà il concerto di Maurizio Fulvio Trio Latin- Da perugiatoday.it

Music & Wine ’Di Fulvio Trio’ per il debutto - la Nazione - Prende il via oggi l’edizione numero 35 del Festival Music & Wine con il concerto del ’Maurizio Di Fulvio Jazz Trio’ in programma oggi alle 21 nella Fattoria Le Pupille, a Istia. Scrive lanazione.it