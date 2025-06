Le Dop e Igp dell' Emilia-Romagna protagoniste al Summer Fancy Food Show di New York

Le Dop e Igp dell'Emilia-Romagna, autentiche eccellenze gastronomiche, sono protagoniste indiscusse al Summer Fancy Food Show di New York, dal 28 giugno al 1° luglio. La più importante manifestazione americana dedicata alle specialità alimentari e all'innovazione del settore celebra l'Italia come protagonista assoluta, valorizzando sapori unici e tradizioni secolari. Un'occasione imperdibile per scoprire e apprezzare i tesori culinari di questa regione.

Comunicato Regione: Agroalimentare. Le Dop e Igp dell'Emilia-Romagna protagoniste al Summer Fancy Food Show di New York. Di fronte all'incertezza dazi, vola l'export negli Usa: +12% nei primi tre mesi del 2025, per un totale di 263 milioni di euro. De Pa; Consorzio Prosciutto Parma al Summer Fancy Food Show di New York; Consorzio Terre del Balsamico al Summer Fancy Food di New York.

L’Emilia-Romagna. Un patrimonio ricco: "La nostra Food Valley è il cuore del Paese" - L’assessore Mammi: "Export di agricoltura, silvicoltura e pesca da 462 milioni, in crescita del 25% nel primo trimestre del 2025. Secondo msn.com

