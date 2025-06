Le difese europee contro i missili non funzionano Scatta l’allarme la notizia che fa paura

Le recenti tensioni e i test di missili hanno acceso un allarme in Europa, evidenziando le fragilità del sistema di difesa antimissile continentale. Un quadro che presenta sia aspetti positivi che criticità, come sottolinea Lorenzo Mariani di Mbda Italia. Mentre Italia e Francia si affidano con fiducia ai sistemi Mbda, la Germania resta in attesa di miglioramenti fondamentali. La vera domanda è: quanto siamo realmente protetti?

C’è un elemento positivo e uno critico nell’attuale assetto della difesa antimissile in Europa. Lo afferma Lorenzo Mariani, Amministratore Delegato di Mbda Italia e Direttore Esecutivo Vendite e Business Development del consorzio Mbda, il polo europeo nato dalla collaborazione tra Airbus, Bae Systems e Leonardo. Secondo Mariani, Italia e Francia si affidano a sistemi Mbda per coprire le minacce a corto, medio e lungo raggio, mentre la Germania ha adottato una linea meno europeista, puntando su prodotti americani come i Patriot e su tecnologie israelo-americane come il sistema Arrow. Questa completezza tecnologica però convive con una preoccupante frammentazione dei sistemi e con una disponibilità limitata delle risorse: “Non è sufficiente”, avverte Mariani. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - “Le difese europee contro i missili non funzionano”. Scatta l’allarme, la notizia che fa paura

