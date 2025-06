Le coop mettono in vendita la Gaza cola per sostenere i pro Pal E l’indignazione diventa una macchietta…

che la scelta di sponsorizzare una bevanda con un nome così controverso rischia di trasformare una questione delicata in una mera operazione di marketing. La solidarietà dovrebbe parlare più forte di qualsiasi strategia commerciale, e questa trovata solleva non poche domande sulla sensibilità e l’autenticità delle iniziative di sostegno. La vera sfida è dimostrare che i gesti sono sinceri, al di là delle provocazioni mediatiche.

La coop Alleanza 3.0, la catena di supermercati che vanta 350 punti vendita in Italia, ha tolto dagli scaffali alcuni prodotti israeliani per fare spazio alla nuova “Gaza cola”. I ricavati delle vendite serviranno, secondo Skytg24, a raccogliere i fondi per la popolazione palestinese perché «non si può rimanere indifferenti davanti alle violenze in corso nella Striscia di Gaza» e all’ostacolo degli aiuti umanitari. Un gesto nobile, se non fosse per il fatto che la Coca-cola è un prodotto americano e gli Usa sono tra i più grandi alleati dello Stato ebraico. Cambia il nome della bevanda, ma il gusto, il nome e la produzione rimangono quasi gli stessi. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it