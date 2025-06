Le ’confessioni’ di Luca Carboni | Io chierichetto e fan di Savoldi

Le confessioni di Luca Carboni si svelano tra ricordi, emozioni e aneddoti, rivelando il cuore pulsante della sua carriera artistica. Chierichetto e fan di Savoldi, Carboni sale sul palco con sorpresa e gratitudine, condividendo momenti che hanno segnato la sua vita e musica. Tra emozioni e ringraziamenti, emerge un desiderio profondo: scoprire quale canzone rappresenta davvero l’essenza del suo percorso. Ma qual è quella melodia che racchiude tutto ciò? Scopriamolo insieme.

"Mamma mia quanti!". Luca Carboni sale sul palco ed è sorpreso, emozionato. Ringrazia Guglielmo, giovane cantante bolognese che ha aperto la serata, perché l'ha citato nel suo pezzo che dice: "Bologna sotto i lampioni e poi ti parte una canzone di Carboni". Ma ecco che cominciano gli aneddoti. "Dopo 40 anni di canzoni – racconta Carboni – non c'è forse una mia canzone che vorrei sentire e che rappresenta tutto, credo che sia l'insieme di quel che hai fatto che ti definisce, anche se penso a Primavera, canzone sulla rinascita, sulla riscoperta delle cose, proprio come sta succedendo a me in questo momento".