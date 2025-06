Le celebrazioni in onore della Madonna di Provenzano

Le celebrazioni in onore della Madonna di Provenzano rappresentano un momento di profonda devozione e tradizione per Siena. Un connubio tra fede e festa che si manifesta nella suggestiva Carriera di luglio, arricchita da rituali religiosi e appuntamenti liturgici. Mercoledì 2 luglio, la città si unisce in preghiera per onorare la 'Avvocata nostra', consolidando un legame millenario tra spiritualità e identità cittadina. Un evento che invita tutti a riflettere sul valore della fede nella storia senese.

Una Festa profana, quella del Palio, ma da sempre in un legame indissolubile con la fede: la Carriera di luglio è così accompagnata da un calendario di celebrazioni in onore della Madonna di Provenzano, cui il Palio del 2 luglio è dedicato. L’ Arcidiocesi annuncia così i rituali appuntamenti con la liturgia: mercoledì 2 luglio la Chiesa senese celebra la Festa della Beata Vergine Maria sotto il titolo di ’Avvocata nostra’, venerata nell’Insigne Collegiata di Santa Maria in Provenzano, in onore della quale si corre la carriera del Palio. Questi gli orari delle celebrazioni in Collegiata e degli eventi del 1 e del 2 luglio, legati alla festa e al Palio: martedì 1 luglio alle 16 il Rosario; alle 16. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Le celebrazioni in onore della Madonna di Provenzano

