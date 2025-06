Le Anime del mare raccontate da Allegrucci Fra un anno il monumento

Le anime del mare prendono vita attraverso l’arte di Jacopo Allegrucci, che con maestria rende omaggio ai lavoratori marittimi. “Anime di mare” è molto più di una semplice opera: è un tributo vibrante alle storie e alle tradizioni di chi vive e lavora tra onde e orizzonti. Presentata al Museo della Marineria, questa creazione ci invita a riflettere sulla forza, il coraggio e la poesia racchiusi nei mari, che tra un anno diventeranno un monumento permanente.

"Anime di mare" è il titolo della pregevole opera che Jacopo Allegrucci ha concepito per onorare i lavoratori marittimi, presentata ieri mattina al Museo della Marineria. "Sono darsenotto, con familiari che hanno solcato i mari – ha detto l'artista - e ho accettato subito la proposta del comitato Gente di Mare di affidarmi il progetto e l'esecuzione dell'opera, pensando di elaborare il tema proposto in tre elementi principali. Il primo è la valigia che rappresenta il viaggio, piena di ricordi, di volti, voci, abitudini della famiglia, ma anche quelli che si raccoglieranno lungo la rotta e che riporteremo indietro.

