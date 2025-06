Le 7 Nota | lunedì 30 giugno ore 19.00 ArkAttak Cello Orchestra in concerto alla Biblioteca Città di Arezzo

Unisciti a noi lunedì 30 giugno alle 19:00 nel suggestivo Chiostro della Biblioteca Città di Arezzo per un evento imperdibile. La rassegna Letture Musicali, curata dall’Associazione Le 7 Note, continua a incantare con performance straordinarie; questa volta, l'ArkAttak Cello Orchestra, composta dai talentuosi violoncellisti del Conservatorio Mascagni di Livorno, porterà il fascino della musica in un’atmosfera magica e coinvolgente. Non mancare!

Arezzo, 26 giugno 2025 – Prosegue con nuovi appuntamenti la rassegna Letture Musicali, a cura dell'Associazione Le 7 Note presso la Biblioteca Città Di Arezzo (via dei Pileati, 12), luogo simbolico della città. Lunedì 30 giugno, alle ore 19.00, nel Chiostro della Biblioteca, si esibirà in concerto ArkAttak Cello Orchestra. I violoncellisti del Conservatorio Mascagni di Livorno danno vita ad un'accattivante orchestra formata solo da violoncelli, per esplorare a tutto tondo le potenzialità di questo strumento. Un'occasione importante di professionalizzazione e avviamento all'attività concertistica per questi giovani talenti, guidati da Luca Provenzani (loro docente in Conservatorio, primo violoncello collaboratore del Teatro del Maggio e Teatro dell'Opera di Roma, Presidente dell'Associazione Le 7 Note). 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Le 7 Nota: lunedì 30 giugno, ore 19.00, ArkAttak Cello Orchestra in concerto alla Biblioteca Città di Arezzo

