Lba | termina l’era Gandini Gherardini è il nuovo presidente

L'era Gandini all'LBA si chiude e si apre un nuovo capitolo con l'elezione di Maurizio Gherardini come nuovo presidente. Dopo cinque anni di leadership, il passaggio di testimone rappresenta un momento di grande rinnovamento per il basket italiano. Classe 1955, ex giocatore di Serie A e figura di spicco nel mondo del basket, Gherardini si prepara a guidare l’associazione verso nuovi traguardi. Tra le sue prime sfide, il rinnovo dei diritti televisivi e il rilancio del campionato.

Passaggio di consegna al vertice dell'Lba, che dopo cinque anni cambia proprietario. Ad Umberto Gandini succede Maurizio Gherardini eletto dai 14 club con un mandato triennale, fino al 2028. Tra i primi suoi compiti, il rinnovo dei diritti televisivi con trattativa privata. CHI E' MAURIZIO GHERARDINI, IL NUOVO PRESIDENTE DELL'LBA Classe 1955, Gherardini è stato giocatore di Serie A con la Libertas Forlì, squadra della sua cittĂ , negli anni 70, prima di intraprendere la carriera da dirigente, in Italia, alla guida della Benetton Treviso, nell' Nba( vicepresidente del Toronto Raptors e senior advisor degli Oklahoma City Thunder), e in Eurolega( General Manager del Fenerbache, dove ha ottenuto il premio di Excutive of The Year nel 2017.

