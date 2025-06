Lazio non solo Tchaouna | ecco tutti gli esuberi di Maurizio Sarri

La Lazio saluta Tchaouna, ma l’estate biancoceleste riserva altre novità. Maurizio Sarri, alla ricerca di un roster più snello, ha stilato una lista di esuberi in vista della campagna di rafforzamento. Oltre al giovane francese, altri calciatori potrebbero lasciare la squadra per fare spazio a nuovi innesti e ottimizzare le strategie del tecnico. Scopriamo chi sono gli altri nomi sulla lista dei partenti e le loro possibili destinazioni.

Lazio, Tchaouna la prima cessione, ma Maurizio Sarri ha messo altri calciatori sulla lista dei partenti: obiettivo smaltire la rosa La Lazio ha ufficializzato la prima operazione in uscita della sua estate: Loum Tchaouna passerà al Burnley a titolo definitivo. L'affare, che come riportato da Sky Sport sarà formalizzato il 1 luglio per ragioni di .

Lazio, Noslin e Tchaouna i due flop della stagione: uno resterà, l'altro andrà via - Tijjani Noslin e Loum Tchaouna sono le grandi delusioni stagionali della Lazio. Arrivati lo scorso estate, rispettivamente dal Verona e da altri club, i due non sono riusciti a esprimersi come sperato.

Calciomercato, svolta Tchaouna: vicini alla fumata bianca col Burnley, 14 milioni di base fissa più alcuni bonus - Colpo di scena di calciomercato: Loum Tchaouna, esterno francese classe 2003 della Lazio, sembrerebbe ad un passo dall’approdo in Premier League. Riporta msn.com

Lazio, l'obiettivo è sfoltire la rosa: ecco tutti gli esclusi di Sarri