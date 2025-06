Lazio nei guai violati tutti i parametri finanziari FIGC | mercato bloccato

Mentre la Roma affronta sfide e incertezze, una Lazio in forte difficoltà emerge come protagonista di un luglio turbolento. Violazioni dei parametri finanziari e il blocco del mercato sono solo alcune delle criticità che mettono a rischio il futuro biancoceleste. La situazione è complessa e richiede interventi tempestivi: ma cosa riserverà il destino dei capitolini? La risposta si scoprirà nelle prossime settimane.

Certamente non un giugno facile per la Roma, che ha dovuto e sta ancora facendo fronte a molte questioni spinose: dalla lotta per aggiudicarsi Gasperini ad un Ranieri tentato dalla Nazionale e poi rimasto, fino a Massara per l’improvviso post Ghisolfi ed un mercato ancora alle prese con le cessioni ( niente Atletico per Angelino ). Basta però volgere lo sguardo ai vicini di casa per vedere che c’è chi sta peggio: una Lazio decisamente nei guai quella delle ultime ore, e il motivo è piuttosto serio. La Covisoc ha comunicato ai biancocelesti il blocco del mercato in entrata, cosa che dunque costringerà il club a non poter portare a Formello nuovi rinforzi in questa sessione estiva. 🔗 Leggi su Sololaroma.it