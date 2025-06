Lazio mercato bloccato | vendere tra le soluzioni! Pista Rovella-Inter?

Il mercato della Lazio è attualmente in stallo, con la società di Claudio Lotito alle prese con restrizioni finanziarie che impediscono nuove operazioni. Tra le soluzioni emergono anche le vendite di giocatori chiave, tra cui spicca la pista Nicolò Rovella verso l’Inter. La situazione richiede strategie innovative per riequilibrare i conti e rilanciare il progetto biancoceleste. Ma quali saranno le prossime mosse?

Occhio alla situazione in casa Lazio, mercato bloccato per la società di Claudio Lotito. Tra le opzioni per risolvere il problema c'è pure quello di vendere giocatori. E occhio alla pista Nicolò Rovella-Inter. MERCATO BLOCCATO – La Lazio ha il mercato bloccato. Il club di Claudio Lotito, dopo 21 anni di presidenza, è incappato nei tre parametri: indice di liquidità, indebitamento, costo del lavoro allargato. La Lazio non rientra nei limiti federali per "l'ammissione ad operazioni di tesseramento". Tradotto: limiti superati e mercato bloccato in entrata. Questa è l'ultima estate in cui l'indice di liquidità, combinato all'indebitamento e al rapporto tra costo allargato del lavoro e ricavi condizionerà i criteri per l'iscrizione al campionato e per i tesseramenti.