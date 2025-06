Lazio Castellanos ripiana i debiti | il nuovo centravanti è un’occasione pazzesca

La Lazio si prepara a rivoluzionare il suo attacco con un nuovo centravanti, un’opportunità da non perdere per rinvigorire la rosa e rilanciare le ambizioni. Con Castellanos che saluta e un’idea fresca in cantiere, i biancocelesti sembrano orientati a seguire la linea decisiva suggerita dal loro allenatore Maurizio Sarri. È il momento di scoprire come questa mossa possa cambiare le sorti del club e portare nuova linfa alla squadra.

Un addio già scritto e una nuova idea che sembra calzare a pennello. La Lazio torna a ragionare secondo il pensiero del suo allenatore. E c’è un attaccante che potrebbe davvero fare la differenza, partendo da un’occasione irripetibile Lazio, Castellanos saluta: il nuovo centravanti è un’occasione pazzesca (AnsaFoto) – serieanews.com La nuova Lazio di Maurizio Sarri rischia di restare così com’è, senza acquisti e senza cessioni. La CoViSoc infatti ha bloccato il mercato in entrata del club biancoceleste per aver sforato l’indice di liquidità e per questo, per ora, non potrà effettuare operazioni di tesseramento. 🔗 Leggi su Serieanews.com © Serieanews.com - Lazio, Castellanos ripiana i debiti: il nuovo centravanti è un’occasione pazzesca

