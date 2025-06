L' ayatollah dell' Iran Khamenei dopo la tregua con Israele | Abbiamo vinto e dato uno schiaffo agli Usa

Dopo la recente tregua tra Iran e Israele, l'ayatollah Khamenei si presenta come il protagonista di una vittoria simbolica, rivendicando un colpo morale contro gli Stati Uniti. Questa sua prima apparizione pubblica da quando è scoppiata la guerra segna un momento cruciale, alimentando le tensioni in una regione già instabile. Ma cosa significa realmente questa vittoria per il panorama geopolitico? È solo un'altra battuta o un cambio di passo decisivo?

La guida suprema dell'Iran, Ali Khamenei, ha rivendicato giovedì la vittoria su Israele da quando è stato dichiarato il cessate il fuoco nella guerra tra i due Paesi. È la sua prima apparizione, seppur registrata, da quando lo scorso 13 giugno era scoppiata la guerra con Israele in seguito agli. 🔗 Leggi su Today.it

