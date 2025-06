Law & Order SVU Mariska Hargitay svela | Un sensitivo predisse la mia carriera nella serie

Mariska Hargitay, star indiscussa di Law & Order SVU, rivela un incredibile aneddoto: un sensitivo le premette che il suo futuro sarebbe stato scritto sulla scena drammatica. Un colpo di scena che ha guidato il suo percorso artistico, facendole scoprire una vocazione inaspettata. Intervistata nel podcast Call Her Daddy, l’attrice ha condiviso come questa predizione abbia influenzato la sua carriera e il suo destino nel mondo dello show business.

La star dello spin-off più famoso del famoso e longevo procedural ha raccontato in che modo sapeva che avrebbe avuto successo con lo show. Tra gli obiettivi della sua vita, l'attrice Mariska Hargitay aveva sempre pianificato di vivere a Los Angeles e lavorare nel mondo della commedia. Tuttavia, la visita da un sensitivo le predisse che avrebbe avuto successo grazie alla recitazione drammatica. Intervistata nel podcast Call Her Daddy, Hargitay ha raccontato che un'amica insistette perché si recasse da un chiaroveggente. A quel punto, l'attrice si lasciò convincere. Il chiaroveggente predisse il successo di Mariska Hargitay "Andavo a New York due volte all'anno solo per andare a teatro. 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - Law & Order SVU, Mariska Hargitay svela: "Un sensitivo predisse la mia carriera nella serie"

