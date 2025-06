L'avvocato della dottoressa insultata dal chirurgo | Atteggiamento violento noto a tutti i dottori

In un contesto medico già segnato da tensioni, emergono nuovi episodi di aggressione verbale che scuotono l’ambiente sanitario. La dottoressa, vittima di insulti da parte del chirurgo Giuseppe Sica, si trova al centro di una delicata vicenda che coinvolge il rispetto e la professionalità. Fanpage.it ha intervistato l’avvocato dell’operatrice, evidenziando come l’atteggiamento violento di Sica sia tristemente noto tra i colleghi. Continua a leggere per scoprire tutti i dettagli di questa intricata situazione.

"La dottoressa ha subito altre aggressioni verbali da parte del chirurgo, il suo atteggiamento violento è noto a tutti i dottori". Fanpage.it ha intervistato l'avvocato dell'operatrice del Policlinico di Tor Vergata insultata da Giuseppe Sica. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: avvocato - dottoressa - insultata - chirurgo

La dottoressa: “Prima voleva che abbassassi i toni, poi ha detto alla stampa che in un’operazione salva-vita ci possono essere reazioni del genere. Mi aspetto che venga punito” Vai su Facebook

L'avvocato della dottoressa insultata dal chirurgo: Atteggiamento violento noto a tutti i dottori.

L’avvocato della dottoressa insultata dal chirurgo: “Atteggiamento violento noto a tutti i dottori” - "La dottoressa ha subito altre aggressioni verbali da parte del chirurgo, il suo atteggiamento violento è noto a tutti i dottori" ... Si legge su fanpage.it

Tor Vergata, l’assistente chirurga: “Il prof Sica mi ha dato un pugno, poi mi ha chiesto di tacere” - Sono stata allontanata dalla sala operatoria mentre mi insultava». Secondo informazione.it