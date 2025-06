Lavoro nero smascherati 1.229 irregolari

Una giornata all'insegna della legalità e della tutela dei diritti, quella celebrata ieri dalle Fiamme Gialle di Brescia in occasione del 251° anniversario di fondazione. Con azioni decisive contro il lavoro nero, che ha portato alla scoperta di 1.229 irregolari, e momenti di convivialità dedicati ai giovani, la cerimonia ha sottolineato l’impegno costante delle forze dell’ordine nel proteggere la comunità. La lotta all’illegalità continua, perché un futuro più giusto si costruisce partendo dalla legalità.

Le Fiamme Gialle di Brescia ieri hanno celebrato il 251esimo anno di fondazione e lo hanno fatto con una serie di attività iniziate alle otto del mattino nel cuore della città, in piazzetta Bruno Boni dove sono stati allestiti alcuni stand che hanno animato la giornata dei bimbi e ragazzi che stanno partecipando a grest e campi estivi di Brescia e provincia. Alle 15 il prefetto di Brescia, Andrea Polichetti, e il comandante provinciale, Colonnello Francesco Maceroni, hanno deposto una corona ai finanzieri caduti nell’adempimento del dovere, mentre alle 18 si è tenuta una celebrazione in cui i finanzieri che si sono distinti in operazioni di servizio e gli studenti vincitori del "Progetto Murales" sono stati premiati. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it