Lavori urgenti | per un giorno la strada resta chiusa

Attenzione a Brugherio: per lavori urgenti, una strada resterà chiusa tutto il giorno, causando inevitabili disagi al traffico. L’amministrazione comunale ha comunicato l’intervento tramite Facebook, invitando i cittadini a pianificare gli spostamenti in anticipo. È fondamentale rispettare le indicazioni per garantire la sicurezza di tutti e consentire i lavori di emergenza. Restate aggiornati per ulteriori novità e alternative di percorso.

Disagi a Brugherio: chiude una via per lavori urgenti. Lo comunica l’amministrazione comunale con un post sulla pagina Facebook del Comune. “Si avvisa la cittadinanza – si legge sui social - che, causa lavori urgenti, in data odierna (giovedì 26 giugno, ndr) resterà chiusa al traffico veicolare. 🔗 Leggi su Monzatoday.it

In questa notizia si parla di: lavori - urgenti - chiusa - giorno

Stadio Euganeo, lavori urgenti «o niente agibilità»: l'esito della riunione in Prefettura - Lo stadio Euganeo si trova in una situazione critica: la Commissione Provinciale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo ha stabilito che devono essere effettuati lavori urgenti entro nove giorni per garantire l'agibilità.

Lavori urgenti sulla rete idrica in via Calabria Vecchia A causa di un intervento urgente di Hera sulla rete idrica, via Calabria Vecchia è temporaneamente chiusa all’altezza del civico 3. La viabilità è stata modificata con la creazione di due percorsi a T, acc Vai su Facebook

Lavori urgenti: per un giorno la strada resta chiusa; +++AGGIORNAMENTO+++ Occorrerà qualche giorno in più, riapertura rimandata +++ Biblioteca dei Ragazzi chiusa fino al 28 maggio per urgenti lavori di manutenzione; Cortile e Casa di Giulietta: dieci giornate di chiusura temporanea per lavori urgenti di manutenzione.

Lavori al ponte sul Villoresi. Bustese chiusa, disagi in vista: "Attendo risposte da Anas" - Lo stop sarà dal 30 giugno al 14 agosto, cittadini e commercianti hanno avviato una petizione . Da msn.com

Lavori in corso. Dalle 22 alle 5 strada chiusa - Il Giorno - Lavori viabilistici a Segrate causano chiusura serale e notturna della Cassanese per manutenzione urgente della rete elettrica. ilgiorno.it scrive