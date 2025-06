Lavori sulla statale 19 delle Calabrie | scatta il senso unico alternato

Lavori sulla statale 19 delle Calabrie: scatta il senso unico alternato. Questa mattina, giovedì 26 giugno, sono partiti i lavori per la nuova pavimentazione, coinvolgendo il tratto tra il km 62,500 ad Atena Lucana. Un intervento importante volto a migliorare la sicurezza e la qualità della strada, ma che temporaneamente potrebbe causare disagi alla viabilità. Restate aggiornati sui percorsi alternativi e i possibili ritardi, perché la sicurezza viene prima di tutto.

Al via i lavori per la nuova pavimentazione sulla statale 19 delle Calabrie. L’intervento è iniziato nella mattinata di oggi, giovedì 26 giugno, nel rispetto di quanto comunicato in precedenza. Gli addetti ai lavori sono operativi dal km 62,500 – nel territorio comunale di Atena Lucana – in. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

