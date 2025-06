Lavori sulla rete idrica nelle frazioni di Modena | possibili disservizi

Attenzione cittadini di Modena: questa notte, tra mezzanotte e le 3, i tecnici Hera effettueranno test sull’acquedotto delle frazioni di Lesignana, Ganaceto e Villanova. Durante questo breve intervallo, potrebbero verificarsi leggere interruzioni del servizio idrico. Questi controlli sono fondamentali per individuare eventuali fughe occulte e garantire un servizio più sicuro e affidabile in futuro. Vi ringraziamo per la comprensione e collaborazione.

Questa notte, tra mezzanotte e le 3, i tecnici Hera svolgeranno prove di tenuta sull’acquedotto a servizio delle frazioni di Lesignana Ganaceto e Villanova. Potranno, quindi, verificarsi brevi disservizi per gli utenti della zona. Le prove consentiranno di localizzare possibili fughe occulte. 🔗 Leggi su Modenatoday.it

In questa notizia si parla di: frazioni - possibili - disservizi - lavori

Intervento all'acquedotto, possibili cali di pressione nelle frazioni: la mappa - Lunedì 18 giugno, un intervento sull'acquedotto nel Comune di Argenta potrebbe causare temporanei cali di pressione nelle frazioni.

Il programma FarWest di Rai 3 ha sollevato gravi accuse nei confronti dell’Azienda Ospedaliera “Ruggi” di #Salerno, riportando episodi di malasanità e disservizi, tra cui la gestione errata dei codici di urgenza e il caso di un paziente deceduto per ritardi nei tra Vai su Facebook

Lavori sulla rete idrica nelle frazioni di Modena: possibili disservizi; Argenta, lavori alla rete idrica: giovedì possibili cali di pressione dell’acqua in alcune frazioni; Lavori alla rete idrica, previsti possibili cali di pressione durante tutta la giornata.

Lavori urgenti, chiuso acquedotto Chiarino, possibili disservizi - L'Ufficio tecnico della Gran Sasso Acqua Spa informa che per lavori urgenti si rende necessaria la chiusura dell'acquedotto del Chiarino. Secondo ansa.it

Calci, black out per lavori. Due frazioni interessate - distribuzione a Montemagno e Belvedere, nell’ambito di un’operazione da 500mila euro per migliorare la rete della ... Lo riporta lanazione.it