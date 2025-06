lavori pubblici 95 procedimenti aperti

Le sfide di Osimo sono più che mai evidenti: con 95 procedimenti aperti nei lavori pubblici, il nuovo governo locale si trova a dover affrontare una realtà complessa e intricata. Il terzo Consiglio comunale in meno di un mese si prepara a varare le tariffe Tari 2025 e a rinnovare i cda della casa di riposo Bambozzi, ma le incognite restano alte. La strada verso la ripresa richiederà coraggio e visione.

Sono tante le grane del neo governo Glorio a Osimo, che torna, in meno di un mese, a riunirsi per il terzo Consiglio comunale lunedì per approvare, tra tutto, le tariffe Tari 2025 e nominare i componenti dei cda della casa di riposo Bambozzi. "I comuni commissariati in Italia sono pochi e lo sono per motivi gravi. A Osimo l'eredità della crisi è pesante: sono 95 i procedimenti aperti nei lavori pubblici. Alcune scelte operate dalla commissaria di governo non sono condivisibili, specie sugli aumenti dei servizi a pagamento che dovranno essere rivisti", ha svelato la sindaca lanciando un allarme che riguarda lo stato della macchina amministrativa l'altra sera, al congresso della Cna di zona sud di Ancona a Castelfidardo.