Lavori nel piazzale della stazione di Faenza | come cambiano i parcheggi

Se sei un pendolare o semplicemente passi spesso dalla stazione di Faenza, preparati a un cambiamento importante nel piazzale: i lavori di bonifica dell'asfalto promettono di rivoluzionare i parcheggi, migliorando sicurezza e accessibilità. Le attività preliminari sono già in corso, con l'inizio ufficiale dei lavori previsto per giovedì 26 giugno. Scopri come questa trasformazione influenzerà il tuo spostamento quotidiano e cosa aspettarti nei prossimi mesi.

Sono iniziate le attività preliminari per la bonifica dell'asfalto in piazza Cesare Battisti a Faenza, un intervento che rientra nel più ampio progetto di rigenerazione urbana dell'area adiacente alla stazione ferroviaria. I lavori veri e propri prenderanno il via giovedì 26 giugno e prevedono. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

