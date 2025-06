Lavori Aqp ad Altamura | stop all' erogazione idrica il 1° luglio

Lunedì 17 luglio, Altamura si prepara a un’interruzione temporanea dell’erogazione idrica. Acquedotto Pugliese sta eseguendo importanti lavori di manutenzione straordinaria sulla condotta di Corso Federico II di Svevia, fondamentali per garantire un servizio più efficiente e sostenibile in futuro. Per assicurare la sicurezza e il successo delle operazioni, l’erogazione sarà sospesa temporaneamente: un piccolo sacrificio per un grande miglioramento del sistema idrico locale.

Acquedotto Pugliese sta effettuando interventi funzionali all'esecuzione dei lavori previsti nel progetto riguardante il comune di Altamura. Gli interventi riguardano la manutenzione straordinaria della condotta di Corso Federico II di Svevia. Per consentire l'esecuzione dei lavori, sarà.

