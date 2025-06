Lavori al ponte sul Guerro un mese di senso unico alternato a Settecani

Lavori al ponte sul Guerro a Settecani: un mese di senso unico alternato per garantire la sicurezza e migliorare le strutture. A partire dalla prossima settimana, sulla strada provinciale 16 di Spilamberto, si avvieranno interventi di manutenzione straordinaria. In particolare, il ponte sul torrente Guerro sarà interessato da un sistema di senso unico alternato con semaforo, dal 30 giugno all’1 agosto, per assicurare un passaggio più sicuro e duraturo.

A Spilamberto, lungo la strada provinciale 16 partiranno la prossima settimana i lavori di manutenzione straordinaria del ponte sul torrente Guerro, che comporteranno l'istituzione di un senso unico alternato con semaforo, da lunedì 30 giugno fino a venerdì 1 agosto. In particolare, il ponte.

