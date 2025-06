Lavori al ponte della Bastia assegnate risorse per oltre 6 milioni di euro

Lavori al ponte della Bastia: un investimento di oltre 6 milioni di euro per migliorare sicurezza e mobilità. Il sindaco di Argenta, Andrea Baldini, ha condiviso i dettagli di un importante incontro con Anas e le autorità locali, sottolineando come questa iniziativa rappresenti un passo fondamentale verso il progresso e la tutela del territorio. Un progetto che promette di trasformare positivamente la vita di cittadini e pendolari, consolidando il ruolo strategico di questa infrastruttura nella regione.

Ammonta a oltre 6 milioni di euro il finanziamento destinato ai lavori al ponte della Bastia. Il sindaco di Argenta Andrea Baldini ha spiegato che "il 24 giugno, assieme al mio collega Andrea Sangiorgi, sindaco di Conselice, e all'assessore Sauro Borea, ho incontrato Anas e la Struttura. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it

In questa notizia si parla di: lavori - ponte - bastia - oltre

Ponte sul Calopinace, riprendono i lavori ma il comitato non si fida più e teme "sorprese" - I lavori sul ponte sul Calopinace riprendono, ma il comitato Ferrovieri-Pescatori esprime sfiducia e temori per possibili sorprese.

Giro d'Italia Under 23 . L'Amministrazione comunale di Bastia ringrazia di vero cuore gli oltre 20 volontari del Gruppo di Protezione civile del paese e/o con patentino A.s.a. che ieri, 21 giugno, hanno prestato servizio durante il passaggio della corsa cicli Vai su Facebook

Ponte della Bastia, i lavori nel 2026. Oltre 6 milioni per la manutenzione; Lavori al ponte della Bastia, assegnate risorse per oltre 6 milioni di euro; Conselice, 6,2 milioni per il ponte della Bastia: progettazione avviata, lavori in autunno.

Ponte della Bastia, i lavori nel 2026. Oltre 6 milioni per la manutenzione - Va in questa direzione la concessione di un finanziamento milionario per il ponte della Bastia: in ar ... Segnala msn.com

Conselice, 6,2 milioni per il ponte della Bastia: progettazione avviata, lavori in autunno - Martedì 24 giugno il sindaco di Conselice, Andrea Sangiorgi, ha incontrato a Bologna, insieme al sindaco di Argenta Andrea Baldini, i referenti di Anas e ... Secondo ravennanotizie.it