L’avanguardia Pride di Sylvano Bussotti Omaggio in Triennale

Nell’ambito della settimana dedicata alla comunità LGBTQIA+, la Triennale di Milano rende omaggio a Sylvano Bussotti, figura emblematica dell’avanguardia musicale e artistica italiana. La sua opera, ricca di innovazioni grafiche e interdisciplinari, ha sfidato le convenzioni del suo tempo, aprendo nuove strade nell’arte e nella musica. Un tributo che celebra il coraggio e la visione di un artista che ha lasciato un’impronta indelebile nel panorama culturale.

Nella settimana che celebra la comunità Lgbtqia+ la Triennale con l' Archivio storico Ricordi dedica un omaggio a Sylvano Bussotti (Firenze 1931 – Milano 2021), compositore appartenente all' avanguardia anni '50-'70 la cui produzione musicale, notevole per le sue innovazioni grafiche, s'intreccia con altre forme: letterarie, plastiche, sceniche e cinematografiche. Omosessuale, ha sfidato le convenzioni della sua epoca con opere sul rapporto fra arte e eros. In Triennale si potranno esplorare un' installazione, presentata tra gli altri da Rocco Quaglia, coreografo e danzatore che è stato collaboratore e compagno di Bussotti, su " Lorenzaccio ", un melodramma romantico danzato ispirato all'omonimo di Alfred de Musset che ha debuttato a Venezia alla Biennale del '72, e ascoltarne un estratto sinfonico di 12 minuti; nell'atrio saranno riprodotte su uno schermo alcune pagine della partitura autografa e stampe dei bozzetti di scena.

