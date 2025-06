L' autore di The Witcher difende i ritardi di George RR Martin | Al suo posto mi sarei chiesto se continuare

L’autore di The Witcher, Andrzej Sapkowski, si schiera in difesa di George R.R. Martin, criticato per i lunghi ritardi nella pubblicazione di The Winds of Winter. Durante il festival di Opole, Sapkowski ha sottolineato quanto possa essere complicato scrivere quando la serie TV supera l’opera letteraria. Una riflessione che invita a considerare le sfide invisibili dietro le quinte della narrativa fantasy, lasciandoci con la curiosità di scoprire come continuerà questa affascinante discussione.

Il creatore e autore di The Witcher, Andrzej Sapkowski, è intervenuto in difesa di George R.R. Martin oper le numerose critiche per il suo The Winds of Winter, in fase di sviluppo da tempo. Durante il festival letterario di Opole, Andrzej Sapkowski ha difeso George R.R. Martin per i ritardi di The Winds of Winter, sostenendo che scrivere diventa difficile quando una serie TV supera l'opera originale. Intanto, annuncia Crossroads of Ravens, nuovo libro del ciclo di The Witcher, in uscita negli Stati Uniti il 30 settembre 2025. Sapkowski difende Martin: "Scrivere dopo un adattamento anticipato? È indecente" Quando due titani del fantasy come George R.

