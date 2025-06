L’autopsia su Alessandro Coatti per a far luce sull’omicidio in Colombia

L’autopsia sui resti di Alessandro Coatti, il biologo di Longastrino brutalmente ucciso in Colombia, rappresenta un passo cruciale per fare luce sull’omicidio e ottenere giustizia. Effettuata a Ravenna sotto la supervisione del medico legale Dario Raniero, questa analisi mira a fornire risposte chiare sulle cause della morte e sui responsabili di questa tragica vicenda. La verità sta emergendo, e il processo di chiarimento continua con determinazione.

Ferrara, 26 giugno 2025 – È stata eseguita nella giornata di ieri a Ravenna l’autopsia sui resti di Alessandro Coatti, il biologo 38enne di Longastrino di Alfonsine, massacrato il 6 aprile scorso a Santa Marta in Colombia. L’esame è stato affidato al medico legale veronese Dario Raniero dal pm Angela Scorza, delegata della procura di Ravenna da quella di Roma per procedere a tutti gli accertamenti del caso. L’autopsia è stata eseguita per rivelare con quante e quali armi il 38enne è stato ucciso e smembrato, nell’ambito di un fascicolo aperto contro ignoti dalla procura italiana, del tutto autonomo rispetto a quello della procura colombiana. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - L’autopsia su Alessandro Coatti per a far luce sull’omicidio in Colombia

