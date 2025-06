Lautaro su Dumfries-Acuna | Sono cose che accadono obiettivi? Vi dico che…

Lautaro Martinez, il cuore pulsante dell'Inter, ha affrontato il River Plate con determinazione e passione. Sebbene un palo e un’occasione mancata abbiano segnato la sua partita, il suo ruolo di trascinatore è rimasto intatto. Tra obiettivi, imprevisti e momenti di sfida, Lautaro si prepara a rispondere ancora più forte. Perché, quando si tratta di grande calcio, le vere star sanno come trasformare le difficoltà in vittorie.

Al termine della partita contro il River Plate, Lautaro Martinez ha commentato la gara ai microfoni di TyC Sports. Le sue dichiarazioni. Un palo e un gol sbagliato per Lautaro Martinez nella sfida contro il River Plate. Per la prima volta in questo Mondiale per Club il Toro non ha segnato, ma la sua prestazione rimane da trascinatore di razza. Dopo il triplice fischio, il capitano dell’ Inter ha commentato la partita e il passaggio del turno ai microfoni di TyC Sports. RIVER PLATE – «Il River è un avversario che gioca molto bene, pressavano molto alto. Poi si sono un po’ fermati e lì siamo forse riusciti a trovare più spazio. 🔗 Leggi su Internews24.com