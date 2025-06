Lautaro in zona mista | Acuna Dumfries? Finito tutto lì cose di campo Vi spiego qual è stata la chiave del secondo tempo

Lautaro Martinez, capitano e protagonista dell'Inter, svela in zona mista al Lumen Field il segreto del secondo tempo vincente contro il River Plate. Con parole chiare e coinvolgenti, il bomber argentino analizza come la fatica degli avversari abbia aperto le porte alla rimonta nerazzurra. La sua testimonianza non solo svela dettagli di campo, ma anche la determinazione che ha portato l’Inter agli ottavi di finale del Mondiale per Club. Scopriamo insieme i retroscena di un match indimenticabile.

L’attaccante e capitano dell’Inter, Lautaro Martinez, ha risposto così alle domane in zona mista dopo il successo sul River Plate. Intercettato dai giornalisti presenti in zona mista del Lumen Field al termine di Inter River Plate, Lautaro Martinez ha commentato così l’approdo agli ottavi di finale del Mondiale per Club. SUL MATCH – « La chiave del secondo tempo, sicuramente, è che quando loro sono rimasti senza le gambe e un po’ senza fiato per fare il pressing che facevano siamo riusciti a sviluppare bene i palloni e abbiamo trovato lo spazio tra le linee che ci ha permesso di attaccare la loro difesa. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Lautaro in zona mista: «Acuna Dumfries? Finito tutto lì, cose di campo. Vi spiego qual è stata la chiave del secondo tempo»

