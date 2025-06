Lautaro | Dumfries e Acuna? Cose che succedono

Lautaro Martinez celebra con entusiasmo la vittoria dell'Inter per 2-0 contro il River Plate, che li proietta agli ottavi del Mondiale per Club. Ma l’attenzione non si ferma solo sul risultato: anche il parapiglia tra Acuna e Dumfries sul finale fa discutere. Il capitano nerazzurro commenta gli eventi, sottolineando come la grinta e la determinazione siano elementi chiave nel percorso della squadra. La partita, insomma, ha regalato emozioni a 360 gradi.

Lautaro Martinez parla della vittoria per 2-0 sul River Plate che ha portato l'Inter agli ottavi del Mondiale per Club. Il capitano nerazzurro ha poi detto la sua anche sul parapiglia che si è scatenato sul finale per la lite tra Acuna e Dumfries (dal nostro inviato negli Usa Filippo Conticello). 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Lautaro: "Dumfries e Acuna? Cose che succedono"

