Lautaro a ESPN | Sentiamo la stanchezza è stata una stagione lunga ma questo Mondiale è un nostro obiettivo

Lautaro Martinez, capitano dell’Inter, si apre ai microfoni di ESPN dopo la vittoria contro River Plate, riflettendo sulla stagione lunga e le sfide del Mondiale per Club 2025. Le sue parole catturano l’essenza di un momento cruciale per il club nerazzurro, tra stanchezza e determinazione. Con un tono sincero e coinvolgente, Lautaro ci invita a condividere il suo percorso, sottolineando che questa vittoria rappresenta solo l’inizio di importanti traguardi.

Lautaro, il capitano dell’Inter ha parlato dopo il triplice fischio del match vinto per 2-0 contro il River Plate: le sue dichiarazioni. Lautaro Martinez, capitano e numero dieci dell’ Inter, ha recentemente condiviso ai microfoni di ESPN le sue impressioni sulla vittoria della sua squadra contro il River Plate e sul percorso che il club nerazzurro sta affrontando nel Mondiale per Club 2025. LE PAROLE DI LAUTARO MARTINEZ – «Partita sudamericana? Corretto, una squadra come la nostra che viene da una botta come quella subita in finale, da una stagione molto lunga, sentiamo la stanchezza e la fatica, però dobbiamo andare in campo e fare il meglio, portare l’Inter il più in alto possibile come abbiamo fatto in questi ultimi anni. 🔗 Leggi su Internews24.com