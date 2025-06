L’Australia tradisce la Francia per i vitigni del centro-sud Italia Così prova ad adattarsi meglio al climate change

L’Australia tradisce la Francia, puntando sui vitigni del centro-sud Italia per affrontare il cambiamento climatico. Un nuovo capitolo nella sfida vitivinicola, dove l’adattamento varietale si conferma la strategia vincente. La storia si ripete, dimostrando che innovazione e tradizione possono unire le forze per preservare il gusto e l’eccellenza del vino nel mondo in evoluzione.

Il cambiamento varietale ha sempre dato il maggior contributo adattativo al clima. Oggi la storia si ripete. 🔗 Leggi su Gamberorosso.it © Gamberorosso.it - L’Australia “tradisce” la Francia per i vitigni del centro-sud Italia. Così prova ad adattarsi meglio al climate change