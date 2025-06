Lauren Sanchez verso il matrimonio | chi ha firmato il primo look con anello da 5 milioni

L’attesa è finita: Jeff Bezos e Lauren Sanchez si preparano a scambiarsi le promesse in un matrimonio da sogno a Venezia. La coppia, immortalata stamattina tra le calli della città lagunare, ha catturato l’attenzione non solo per il romanticismo, ma anche per il fantastico anello da 5 milioni di dollari che Lauren sfoggiava all’anulare. Un dettaglio che lascia intuire l’eleganza e il prestigio di questo evento speciale. Continua a leggere per scoprire tutti i dettagli di questa unione da favola.

Manca poco al matrimonio tra Jeff Bezos e Lauren Sanchez fotografati insieme a Venezia stamane. Al dito della sposa spiccava il prezioso anello di fidanzamento. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: lauren - sanchez - matrimonio - anello

Jeff Bezos e Lauren Sánchez: cena pre-nozze da Diane von Furstenberg e una donazione da 3 milioni a Venezia - Jeff Bezos e Lauren Sánchez si preparano a vivere momenti indimenticabili, tra una cena esclusiva con Diane von Fürstenberg e una generosa donazione di 3 milioni di euro a Venezia.

C'è grande riservatezza attorno al matrimonio di Jeff Bezos e Lauren Sanchez. Benché sia il matrimonio dell'anno e se ne parli da mesi, sono circolati fino a questo momento solo rumors, indiscrezioni, dettagli vaghi non confermati. Ma qualche elemento in più Vai su Facebook

Lauren Sanchez verso il matrimonio con Jeff Bezos: chi ha firmato il primo look (con anello da 5 milioni); Bezos matrimonio: la cena pre-nozze nel palazzo di Diane von Furstenberg, Lauren Sanchez con l'abito vintage e; La storia d’amore Jeff Bezos e Lauren Sanchez e tutto quello che sappiamo sull'imminente matrimonio a Venezia.

Lauren Sanchez verso il matrimonio: chi ha firmato il primo look (con anello da 5 milioni) - Manca poco al matrimonio tra Jeff Bezos e Lauren Sanchez fotografati insieme a Venezia stamane. Si legge su fanpage.it

Bezos e Sanchez a cena da Diane von Furstenberg: lei con l'abito vintage e l'anello da 2,5 milioni. Stasera il party di benvenuto - Jeff Bezos e Lauren Sanchez sono sbarcati a Venezia e dunque che inizino le feste. Come scrive ilgazzettino.it