Lauren Sánchez prima e dopo | cosa si è rifatta la presto signora Bezos?

Il matrimonio tra Jeff Bezos e Lauren Sánchez si avvicina a passi da gigante, con una cerimonia da sogno sull’isola di San Giorgio a Venezia. Mentre l’attesa cresce, non possiamo fare a meno di chiederci: cosa si cela dietro i più recenti ritocchi di Lauren? Prima e dopo, la sua trasformazione ha lasciato tutti senza parole. Scopriamo insieme i dettagli di questa metamorfosi sorprendente, che promette di rendere il suo look ancora più indimenticabile per il grande giorno.

È tutto pronto per il matrimonio del secolo. Nonostante la tanta segretezza, tra pochi giorni, forse addirittura ore – chi può dirlo! – Mr. Amazon, Jeff Bezos, e la giornalista Lauren Sánchez pronunceranno il fatidico sì a Venezia, sull'isola di San Giorgio, da giorni ormai blindatissima. E c'è da scommettere che ne vedremo delle belle! Almeno in fatto di beauty look. Vista la lista di ospiti illustri che comprenderebbe, tra le altre, Kim Kardashian, Ivanka Trump e Katy Perry, solo per citarne alcune. La sposa dovrà, dunque, impegnarsi per non passare inosservata. Questa volta, infatti, la chirurgia estetica potrebbe non bastare!

