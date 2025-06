Lauren Sánchez | onde effetto beach e bold make-up il beauty look per il party di benvenuto

Per il party di benvenuto, Lauren S225 Sánchez ha incantato con un look irresistibile: onde effetto beach che richiamano l’estate e un make-up occhi audace, impreziosito da ciglia extra dark ed extra long. Un trucco che esalta la sua naturale bellezza, perfetto per celebrare l’inizio di tre giorni di festa indimenticabili. Un esempio di stile e glamour pronti a lasciare il segno.

Per il primo atto della tre giorni di festeggiamenti, la sposa ha optato per onde effetto summer che evocano la bella stagione e un make-up eyes bold sublimato da ciglia extra dark ed extra long. 🔗 Leggi su Vanityfair.it © Vanityfair.it - Lauren Sánchez: onde effetto beach e bold make-up, il beauty look per il party di benvenuto

In questa notizia si parla di: onde - effetto - bold - make

Sanremo 2025: i beauty look più belli della terza serata; Sanremo 2025, i beauty look che hanno fatto tendenza sul palco; Bellezza reale: Meghan Markle, duchessa dalle onde boho beach.