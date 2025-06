Lauren Sanchez chi è la futura moglie di Jeff Bezos che sta incantando Venezia

Trasforma nel palcoscenico di un evento da favola: Jeff Bezos e Lauren Sanchez, la coppia più attesa dell’anno, stanno incantando Venezia con il loro spettacolare arrivo. Tra yacht da sogno e gondole silenziose, la città si prepara a vivere un matrimonio da fiaba. La domanda ora è: quale sarà il tocco magico che renderà questa celebrazione indimenticabile?

Jeff Bezos e Lauren Sanchez hanno ufficialmente dato il via ai festeggiamenti per quelle che si preannunciano come le nozze dell’anno. Il fondatore di Amazon è sbarcato nella città lagunare con la sua futura moglie a bordo dello yacht Koru, un’imbarcazione da 500 milioni di dollari, seguito dall’onnipresente nave di supporto L’Abeona. Tra location blindate, hotel di lusso, gondole prenotate e jet privati in arrivo al Marco Polo, Venezia si prepara a diventare il palcoscenico di un evento sontuoso, blindato e ambito quanto una première da Oscar. Chi è Lauren Sanchez, la donna che ha conquistato il fondatore di Amazon. 🔗 Leggi su Panorama.it © Panorama.it - Lauren Sanchez, chi è la futura moglie di Jeff Bezos che sta incantando Venezia

Jeff Bezos e la futura moglie Lauren Sanchez sono arrivati a Venezia, pronti a definire gli ultimi dettagli di quello che sarà il coronamento del loro sogno d'amore. La città, in fermento per il grande giorno ormai alle porte, si sta popolando di ospiti illustri, pronti

