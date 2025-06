L’attrice filma un uomo che si masturba davanti a lei e poi va dalla polizia Il suo appello | Denunciate sempre Per voi e per la prossima

Ero ferma a mandare un messaggio quando ho notato uno sguardo molesto su di me, un momento di grande paura e rabbia. In un quartiere già noto per le sue sfide, Irene Maiorino ha deciso di denunciare pubblicamente l’accaduto, invocando giustizia e sensibilizzando sull’importanza di non tacere di fronte alle molestie. La sua testimonianza è un potente richiamo all’attenzione collettiva sulla sicurezza e il rispetto delle donne in ogni contesto.

U n cellulare in mano, un momento di quiete, una strada nel quartiere Pigneto a Roma. È sera quando Irene Maiorino, attrice conosciuta per il ruolo di Lila ne L’Amica Geniale, vive un episodio di molestia sessuale. L’ha raccontato lei stessa attraverso le Instagram Stories, con lucidità e rabbia, condividendo anche un video girato in tempo reale. Mentre stava mandando dei messaggi, l’attrice si è accorta di essere osservata. «Ero ferma a mandare dei messaggi col cellulare quando mi sono sentita fissare. Ho alzato lo sguardo e ho visto un ragazzo ben vestito, fermo tra due auto. Gli ho chiesto cosa guardasse e mi sono accorta che si stava masturbando fissandomi ». 🔗 Leggi su Iodonna.it © Iodonna.it - L’attrice filma un uomo che si masturba davanti a lei e poi va dalla polizia. Il suo appello: «Denunciate, sempre. Per voi e per la prossima»

"Fatti vedere in faccia, brutta mer*a che sei". L'attrice de L'Amica Geniale racconta di un uomo che fissandola si masturbava in strada. Immediata la sua reazione

