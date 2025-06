L' attrice è sposata con Colin Jost dal 2020 Per ben due volte però ha baciato il collega alle première di Jurassic World - La rinascita Ecco i motivi

Scarlett Johansson, sempre al centro dell'attenzione con il suo fascino irresistibile, ha sorpreso tutti durante le première mondiali di Jurassic World – La rinascita. Dopo aver consolidato il suo matrimonio con Colin Jost nel 2020, l’attrice ha deciso di lasciare un segno forte, scambiando due baci appassionati con il collega Jonathan Bailey. Un gesto che ha scatenato il gossip e alimentato il dibattito: cosa c’è dietro questa dichiarazione di affetto?

D a sempre catalizza l’attenzione con la sua bellezza e la sua sensualità. Ma, stavolta, Scarlett Johansson ha fatto qualcosa di più per far parlare di sé: due baci sulle labbra al collega Jonathan Bailey durante le première mondiali di Jurassic World – La rinascita. Prima a Londra il 17 giugno, poi a New York il 23, l’attrice candidata all’Oscar ha scambiato gesti d’affetto con il suo co-protagonista, lasciando tutti – fan e stampa – a interrogarsi. Le immagini sono rimbalzate online in poche ore, scatenando un’ondata di commenti e reazioni: l’attrice, infatti, è sposata dal 2020. Ma la risposta è arrivata chiara, limpida e ironica: «Siamo solo persone amichevoli». 🔗 Leggi su Iodonna.it