L’attesa sentenza è prevista tra un mese

L’attesa per la sentenza 232 si fa più intensa, con il verdetto atteso tra un mese. Dopo lunghe e accese arringhe, ieri sono iniziate le repliche delle parti in aula, mentre la decisione definitiva su Mohamed Gaaloul si avvicina. La pubblica accusa chiede 30 anni di carcere per un caso che ha scosso l’opinione pubblica: un processo che promette di tenere tutti col fiato sospeso.

Dopo la lunga arringa della difesa, ieri pomeriggio in aula sono iniziate le repliche delle parti. La sentenza contro Mohamed Gaaloul è attesa per metà luglio: come noto la pubblica accusa ha chiesto 30 anni di carcere. Il 31enne tunisino è accusato di omicidio volontario e distruzione di cadavere. Secondo i pm titolari del fascicolo, le delicate e lunghe indagini hanno permesso di raccogliere numerosi elementi a carico dell’imputato: il suo dna era sul luogo del delitto e fu l’ultimo quella notte – in base agli elementi raccolti – ad incontrare la vittima, il cui telefono iniziò a risultare irreperibile a partire dalle 7 del mattino. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - L’attesa sentenza è prevista tra un mese

In questa notizia si parla di: attesa - sentenza - mese - elementi

Attesa la sentenza Todde: svolta in arrivo per la Regione Sardegna? - In attesa della sentenza di giovedì 22 maggio del tribunale di Cagliari, si prospetta una svolta decisiva per la Sardegna.

In attesa della sentenza del processo con rito abbreviato degli ultras che sono imputati nella maxi inchiesta “Doppia Curva” sulle curve di San Siro, è stato organizzato un presidio della Curva Sud Milano davanti all’aula bunker di San Vittore Vai su Facebook

?Alessandro Impagnatiello, confermato l'ergastolo in Appello: «C'è stata crudeltà, esclusa la premeditazione»; Nuovo clan Partenio, attesa oggi la sentenza di Appello; Dubbi sulle opere di Andy Warhol esposte a Gorizia: sentenza entro fine mese.

Scuola, per l’Anno 2013 attesa per una Sentenza che potrebbe Cambiare Tutto: gli Importi sono già noti - MSN - L’udienza si è tenuta da oltre un mese, ma la Corte, a oggi, non ha ancora emesso la tanto attesa sentenza definitiva. Lo riporta msn.com

Cosentino, attesa per sentenza processo - Notizie - Ansa.it - Attesa al tribunale di Santa Maria Capua Vetere (Caserta) per la sentenza, che dovrebbe arrivare dopo le 16. Come scrive ansa.it